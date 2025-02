Sololaroma.it - Ghisolfi spiega, dai rinnovi a Frattesi: “Bisognava vendere per comprare”

Orgoglio e dignità i mantra per Venezia, ma sono tante le perplessità del popolo giallorosso dopo eliminazione di Coppa Italia ed un futuro che non appare roseo per quanto riguarda il mercato. Al Corriere della Sera,ha provato a fare chiarezza, a cominciare dalla questione Fair Play Finanziario: “Ranieri ha voluto essere trasparente perché i tufosi meritano sincerità. Il club ha firmato un settlement agreement con la UEFA nel 2022, a fronte di un deficit importante. Dura quattro stagioni e questa è la terza, la più restrittiva. Abbiamo lavorato sul monte ingaggio, abbassandolo del 20%, anche se alcuni stipendi sono aumentati come da contratti”.E ancora: “Dobbiamo usare la logica per mantenere fede a un programma ambizioso che prevede il centenario nel 2027 e il nuovo stadio. FPF solo per la Roma? Parliamo di settlement agreement, un accordo privato tra società e UEFA.