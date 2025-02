Ilgiorno.it - Gerico, la città più antica del mondo. I liceali intervistano il governatore

Leggi su Ilgiorno.it

Pulsante premuto e microfono acceso, gli studenti della 5ªD del liceo scientifico Tramelli ieri mattina si sono seduti nella sala consiliare di palazzo Mezzabarba e hanno intervistato degli ospiti d’eccezione, una delegazione proveniente da, in Cisgiordania. Accolti al sindaco Michele Lissia e dagli assessori Francesco Brendolise e Angela Gregorini ildiHussein Jadallah Hussein Hamayek e il sindaco dellaAbdalkarim Sedir, accompagnati dal funzionario del Comune palestinese Mohammed Isayed che traduceva, hanno risposto alle domande dei ragazzi arrivati con il loro insegnante Marzio Gatti. "Come descriverebbe?" ha chiesto uno studente. ", turistica, agricola e attrattiva. È laalla più bassa altitudine del pianeta, che in estate fa registrare anche 55° e d’inverno 20°".