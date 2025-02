Rong>mareggiata

Ilfattoquotidiano.it - Genova, la mareggiata che ha travolto il Guang Rong ha danneggiato la diga foranea. WeBuild: “Cassoni integri”. Foto mostrano il contrario

La violentaRong> che una decina di giorni fa haRong> il mercantileRong>, portandolo ad arenarsi su un pontile a Marina di Massa, non risulta ufficialmente aver provocato ulteriori danni di rilievo nell’area. L’Autorità portuale diRong> e il commissario all’opera (il presidente della Regione Marco Bucci), però, non hanno chiarito l’entità di quelli occorsi alla nuova, maxiappalto Pnrr da 1,3 miliardi di euro nella cui costruzione proprioRong>era impegnata, che il Fatto è in grado di documentare conesclusive risalenti a pochi giorni fa.La prima immagine, scattata da, capofila della cordata appaltatrice, pochi giorni prima dellaRong>, mostra idella. Dopo il fortunale la società ha diffuso una nota: “Un cassone ha subito danni in una porzione della sua parte superiore, durante le operazioni di riempimento.