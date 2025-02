Anteprima24.it - Genea Lanzara, vittoria interna: alla ‘Palumbo’ Enna battuta 38-29

Tempo di lettura: 3 minutiVince e convince ladinanzi al pubblico amico della Palestra Caporale Palumbo. I rossoblu mettono in campo una prestazione fatta di cuore e carattere, molto più generosa in difesa e più concentrata in attacco, e conquistano due punti fondamentali per il prosieguo della stagione superando i siciliani dell’ Haper 38 – 29.Il gruppo guidato dal duo Russo-Fiorillo si riscatta, così, dprova opaca dello scorso weekend in quel di Sassari e, allo stesso tempo, dsconfitta subita in terra sicula nel girone di andata contro una compagine rinforzatasi, inoltre, con gli arrivi di Meier e Mihail.Nonostante le quattro esclusioni momentanee nei primi 12 minuti di gioco, lariesce a non far scappare via l’ Hanella prima parte del match: siculi avanti al massimo di due reti, ma campani capaci di non perdere il bandolo della matassa, bravi dapprima ad impattare sul 13-13 e poi portarsi sul 18-15 grazie, in particolare, alle segnature di un inspirato Bernert Diaz – mattatore del match con ben dodici segnature – e di Bernachea (8 reti per il terzino), nonché ad un ottimo gioco corale.