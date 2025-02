Tvplay.it - Gelo Juve, sfuma il tesoretto: salta la cessione

Leggi su Tvplay.it

Lantus dovrà rifare i conti per ciò che riguarda i prossimi investimenti, poiché èto unimportante: lanon si farà più.A stretto contatto la dirigenza bianconera e Thiago Motta costruiscono lantus del futuro. Non sarà un percorso privo di ostacoli, dubbi e certezze. Uno dei casi emblematici in tal senso è rappresentato dalla situazione di Dusan Vlahovic, che sembra sempre più lontano dal fare di Torino la sua casa anche per il prossimo anno. Tuttavia la situazione del centravanti serbo non è di certo l’unica che tiene banco in casantus.illa(LaPresse) – tvplay Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano il suo assistito e l’interessamento piuttosto manifesto da parte del Manchester City durante l’ultima sessione di calciomercato: “Guardiola lo voleva, tutto vero ciò che è stato scritto sulla trattativa”.