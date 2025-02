Lapresse.it - Gaza, i palestinesi tornano a casa: la carovana verso Netzarim

Leggi su Lapresse.it

Centinaia diche si spostano tra la zona settentrionale e quella meridionale della Striscia distanno tornando a, un’area in cui opera l’esercito israeliano. Nelle scorse ore le forze dello Stato ebraico si sono ritirate da un corridoio chiave di, hanno affermato funzionari israeliani e di Hamas. Questo fa parte degli impegni di Israele nell’ambito del fragile accordo di cessate il fuoco con Hamas. Israele ha accettato come parte della tregua di rimuovere le sue forze dal corridoio didi 6 chilometri, una striscia di terra che divide in due la parte settentrionale dida quella meridionale che Israele ha utilizzato come zona militare durante la guerra. Moltisono tornati adomenica 9 febbraio, tra scene di distruzione e macerie.