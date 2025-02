Spazionapoli.it - Garnacho al Napoli, è ancora possibile: aggiornamento di mercato

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime- Non è finita la trattativa delper: arriva l’annuncio dia sorpresa.Ildi gennaio ha visto diverse trattativa saltate in casae, così, la rincorsa al sostituto di Kvaratskhelia si è chiusa con una frettolosa virata sul “gong” su Okafor. Gli obiettivi azzurri, come confermato anche dal ds Manna, erano però ben altri. In cima a questa lista c’era infatti Alejandrodel Manchester United, per cui però ci sono stati notevoli complicazioni sia nel trattare con il Manchester United, che con il calciatore per le loro elevate richieste. Nulli, poi, anche i tentativi per Adeyemi del Borussia Dortmund e Saint-Maximin dell’Al Ahli., nuovo tentativo in estateCosì, Okafor è diventato di fatto la miglior pista nelle ore finali del