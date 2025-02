Brindisireport.it - Garantire il diritto alla salute dei bambini: ecco il nuovo Pit Stop Unicef

Leggi su Brindisireport.it

CISTERNINO - È il sesto Baby Pitche si apre in provincia di Brindisi: è quello inaugurato sabato 8 febbraio presso il CaLib, la Caffetteria Libreria sita in via Ciro Menotti al civico 8 a Cisternino.Per l'occasione, si è svolta una cerimonia semplice ma ricca di contenuti e.