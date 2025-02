Ilrestodelcarlino.it - Gara di solidarietà dopo il furto al gattile

Una pizza di. L’iniziativa benefica è stata organizzata dal Comune di Ozzano in favore dellocale e dell’associazione Fratelli di Zampa che gestisce la struttura. Questa ospita un centinaio di gatti ed è stata presa di mira un paio di settimane fa da ladri che, oltre a mettere tutto a soqquadro, hanno rubato denaro provento di donazioni, cibo per felini e importanti farmaci destinati alla cura degli ospiti. Privati cittadini e imprese del territorio in modo autonomo si sono subito attivati per dare un primo aiuto all’associazione, e il Comune ora promuove un evento che punta a raccogliere fondi da destinare alper provare a riacquistare quanto è stato rubato. L’appuntamento è per il giorno 28 febbraio, alle 19, presso il ristorante self service ‘Tutti i Gusti - free flow’ in via Billi a Ozzano.