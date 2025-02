Cataniatoday.it - Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara, al via la rete dei servizi di facilitazione digitale

Leggi su Cataniatoday.it

È stata inaugurata a Giarre, all'istituto Alberghiero "Giovanni Falcone", ladeidi, un'iniziativa che si propone come azione di sistema per sostenere l'inclusionenel territorio. Gli studenti del quinto anno'istituto sono stati coinvolti in.