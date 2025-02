Ilgiorno.it - Gaia, 30 anni in prima linea per difendere gli animali e l’ambiente: “Abbiamo trovato una casa a 10mila quattrozampe”

Peschiera Borromeo (Milano) – Da trent’in, pergli. Compleanno importante per& Ambiente, associazione milanese che dal 1995 si batte affinché vengano rispettati i diritti dei, e non solo. Sei lustri di attivismo, nei quali il sodalizio ha contribuito a fare informazione e sensibilizzazione, combattendo abbandoni e maltrattamenti, e contribuendo così a salvare migliaia di. “In 30stimiamo di averuna nuovaa oltreanime – sottolo storico presidente, il peschierese Edgar Meyer –. Strappati da rifugi e canili, e dati in adozione”. Dalle campagne contro le pellicce a quelle per migliorare la qualità delle acque del Lambro fino ai sit-in in autostrada durante gli esodi estivi, per gli attivisti sono statidi lavoro in trincea, fra blitz, happening, proteste e proposte.