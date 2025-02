Ilgiorno.it - Futuro, andata e ritorno. Da Monza alle rovine di Hegra e Messina. Con la realtà aumentata

Bastano un paio di occhiali per ritrovarsi in pochi minuti nell’antica, il primo sito archeologico in Arabia Saudita dichiarato patrimonio dell’Unesco, oppure per vedere e quasi toccare com’era piazza Duomo a Milano prima della nascita della Veneranda Fabbrica, o ancora per visitare come se fossero proprio sotto i nostri piedi le piazze e gli angoli più suggestivi delladel 1908, alla vigilia del terremoto che la rase al suolo. Parchi archeologici e borghi storici rivivono sotto gli occhi del visitatore grazie alla tecnologia e ai contenuti made in Brianza. È proprio qui, negli uffici di via Boito a, che un gruppo di creativi realizza i contenuti che fanno rivivere i siti più lontani nel tempo. Come a, dove i visitatori grazie alla tecnologia ottengono l’accesso virtuale ad aree altrimenti riservate, portate in vita tramite ologrammi di personaggi storici, artefatti riposizionati digitalmente e storie interattive.