Udinetoday.it - Furto in tabaccheria, rubati contanti e sigarette: bottino da oltre 6mila euro

Leggi su Udinetoday.it

Unè stato perpetrato ai danni di un tabacchino sito in Via Volturno. I soliti ignoti, forzando la porta d'ingresso, si sono introdotti nell'esercizio commerciale, in un orario compreso tra le 19.00 del 6 febbraio scorso e la stessa ora del giorno 7 febbraio.Dopo essersi impossessati di.