Lanazione.it - Furto di sera in un negozio. Sfonda la vetrina a calci. Tutto ripreso in un video

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 9 febbraio 2025 – E’ arrivato di fronte alladi un’attività di assistenza tecnica che si trova vicino al centro storico di Grosseto. Si è fermato sul marciapiede, ha acceso una sigaretta e ha iniziato a bere una birra. Poi una sigaretta. Dopo aver controllato che non ci fosse nessuno si è girato di scatto e con due, treben assestati ha divelto laentrando all’interno. Ilcon spaccata è accaduto ladi venerdì intorno alle 21.20. Un uomo, probabilmente di origine dell’est Europa, ha preso poi il registratore di cassa e lo ha scaraventato in terra in strada, ripetutamente, ferendosi anche e riuscendo ad aprirlo e a impossessarsi di pochi spiccioli, residuo del fondo cassa. A quel punto è scappato di corsa. Sono state alcune persone che abitano nei palazzi vicini ad accorgersi di quel frastuono strano.