Fuga di gas in cucina, uomo di 67 anni gravemente ferito nell’esplosione

Bibbiena (Arezzo), 9 febbraio 2025 – Undi 67è stato trasportato in gravi condizioni al reparto ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa dopo un’esplosione all’interno di un’abitazione in località Soci, nel comune di Bibbiena. La causa potrebbe essere unadi gas dalla. Sul posto ambulanze di Bibbiena e Stia, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'è stato soccorso e trasportato con Pegaso in codice rosso. Avrebbe riportato gravi ustioni al volto e agli arti.