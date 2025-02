Ilrestodelcarlino.it - Fu una sola coltellata sferrata alla cieca a colpire al cuore e uccidere il vicino di casa

Una lite tra condomini ubriachi sfociata in un omicidio. E nelle scorse ore si è chiarito cosa uccise Ilirjan Minaj, 61 anni: unaal, dal basso verso l’alto. Un fendente sferratodal 41enne Riccardo Stefani, attraverso il buco nella porta di, sfondata a calci da Ilirjan. Il ferito riuscì barcollando a scendere una rampa di scale per chiedere aiuto, ma morì sul pianerottolo in pochi minuti davanti al marito della nipote. Era la notte del 7 giugno 2024; le case popolari di via Fratelli Corradini il teatro della tragedia. Nei giorni scorsi è stata depositata la relazione relativa all’autopsia, redatta dal dottor Fabrizio Zucchi, incaricato dell’analisi dal sostituto procuratore Isabella Chiesi. Secondo quanto si apprende, la ricostruzione dei fatti attraverso le dichiarazioni di Stefani corrisponde a quando rilevato dal medico legale.