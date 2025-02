Laspunta.it - Frosinone, palestra Maiuri: “Tredici anni di inutili chiacchiere”. L’affondo del gruppo FutuRa

“De minimis non curat prætor”che tradotto significa: “Il pretore non si occupa di cose di poca importanza” è la stucchevole massima latina con la quale l’assessore Angelo Retrosi ci aveva liquidati come cittadini e, attraverso un articolo di stampa del settembre 2024, in ordine alla rivendicata riconsegna delladella scuola Amedeo(IV Istituto Comprensivo) dopo ben 13die fastidiose promesse.” A dirlo è ilche torna sulla vicenda dellachiuda dal 2012 e mai riaperta.“Ebbene, il 2024 ce lo siamo lasciato alle spalle, gennaio è ormai finito e della riconsegna delladellanon vi è traccia. Record assoluto per il plesso scolastico della scuola primaria che ha visto interi cicli scolastici, a partire dal 2012 che non hanno potuto usufruire di un adeguato spazio per svolgere attività motoria.