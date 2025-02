Internews24.com - Frattesi Roma, Ghisolfi dà appuntamento all’Inter e avvisa: «Tra 4 mesi vedremo, ci siamo andati vicino!»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il direttore sportivo giallorosso Florent, è tornato a parlare della trattativa fallita per strappare il centrocampistaIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della, Florentrisponde così su diversi temi legati al calciomercato dei giallorossi, tra cui quello legato a Davide. La sua possibile cessione è stato l’argomento caldo del mercato Inter: alla fine i giallorossi non hanno presentato alcuna offerta, non avvicinandosi nemmeno alla richiesta di 45 milioni di euro dei nerazzurri. Tuttaviapromette che il suo club riproverà ad andare all’assalto sul centrocampista italiano per la prossima estate.SUL MERCATO INVERNALE DELLA– «Cimossi dentro un aspetto finanziario obbligato, che ha portato a 5 cessioni e 5 acquisti.