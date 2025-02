Inter-news.it - Frattesi, a Firenze l’ennesimo passo indietro! La situazione

Se prima era un beneamino in casa Inter, adesso rischia di essere un peso sia per il club che per i tifosi. Le ultime prestazioni di Davidenon hanno convinto né Inzaghi né la società, che attende l’estate per capire quale sarà il suo futuro. PASSATO – Archiviata la parte di stagione positiva, Davidenon sta più brillando con la maglia dell’Inter. La notizia non dovrebbe far rumore visto anche i pochi minuti accumulati da settembre fino alla trasferta di. Quello che sta succedendo adesso però, ha attivato i primi campanelli d’allarme sia nella società che tra i tifosi. Dopo un mercato di gennaio passato tra alti e bassi con interessi da parte della Roma, adesso l’ex centrocampista del Sassuolo sta faticando a rientrare nei diktat di Simone Inzaghi che continua a provarlo al posto di Nicolò Barella in alcune occasioni.