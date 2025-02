Puntomagazine.it - Frattamaggiore: Sanità Territoriale, opportunità di sviluppo del servizio sanitario

Leggi su Puntomagazine.it

: dal convegno sullaimportanti spunti di riflessione per il miglioramento dellae di tutto il sistemaLo scorso 8 febbraio si è tenuto ain Provincia di Napoli un importante convegno medico dal titolo: “Lae sviluppi per il futuro del“.Hanno relazionato: il dottor Pepponi sul tema de “La funzione delle Case della Comunità e degli ospedali di Comunità”; il dottor Verde sul tema de “Lee criticità delle aggregazioni funzionali territoriali per le cure domiciliari”; il dottor Simeone sul tema de “L’ospedale flessibile e la medicina di prossimità”; la dottoressa D’Ambrosio sul tema de “Il ruolo dellaprivata a supporto di quella pubblica”.