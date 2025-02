Quotidiano.net - Fratelli d'Italia: Avanti con i centri in Albania, un modello per l'Europa

"Nessun pasticcio, come urlano le opposizioni: suiinandiamo. L'accordo, del resto, è unche fa scuola incon gli Stati membri, i quali stanno assumendo la posizionena, ad iniziare dalla presidente Ue Ursula Von der Leyen e la sua presa di posizione netta alla vigilia dello scorso Consiglio europeo. La follia è stata quella del centrosinistra, che per anni non ha governato l'immigrazione incontrollata. Noi, come governo, contro l'immigrazione clandestina non ci arrendiamo e andiamosulla strada tracciata. L'ha detto il nostro premier e lo ribadisce oggi anche il ministro Foti. Le opposizioni si rassegnino: è finita la loro follia". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo did'alla Camera.