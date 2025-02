Ilrestodelcarlino.it - "Francolino punta sulla gioventù"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mentre fa una pausa al bar, a, Martina Pinceli interviene sul tema delle frazioni e sulle idee per rilanciarle. "Un territorio come questo – afferma – ha bisogno di essere rivitalizzato con interventi anche nelle strutture sportive e nei luoghi di ritrovo del paese. Dobbiamore ad incentivare la presenza dei giovani ed anche quella delle famiglie. Servono incentivi per convincere le persone a rimanere sul territorio. Solo così si aiuta la crescita di una realtà come questa. Vengo da un paese che ha saputore sui servizi, un centro che ha saputo diventare attrattivo e così ha garantito la crescita. Sono i giovani al centro del rilancio delle frazioni".