Metropolitanmagazine.it - Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti e madre di suo figlio Matteo

Della sua vita privata, ha sempre parlato poco, ma dal 2012 è noto che è sposato con, una ex costumista della Rai, conosciuta proprio dietro le quinte di uno degli storici programmi della tv pubblica. Lui e lahanno un, nato nel 2014. Il presentatore ha trovato la serenità famigliare e la gioia della paternità dopo un passato da “casanova”. “I vantaggi di un matrimoni posticipato? Tante avventure! Ovviamente prima delle nozze e si presuppone che dopo si rispetti la fedeltà”, raccontavanel’autunno 2019.si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In, dov’è scoccato il colpo di fulmine. Da quando ha lasciato il lavoro da costumista, è diventata la direttrice creativa di un marchio di abbigliamento di lusso ecosostenibile, ovvero COUT?, che ha sede in Toscana, con tanto di boutique dedicata a Firenze.