Francesca Michielin, incidente Sanremo: "Sono caduta dalle scale dell'Ariston"

A pochi giorni dal debutto a2025,ha affrontato un imprevisto che potrebbe influire sulla sua partecipazione al Festival. Con un post pubblicato su Instagram, la cantante ha annunciato di essersi infortunata, ma ha confermato di essere già in partenza per la città dei fiori.Il messaggio disu Instagram“Non c’è nessun grado di separazione tra me e leanche stavolta,, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”, ha scritto. Nonostante l’, la cantante non ha intenzione di rinunciare alla sua performance e si presenterà sul palco con il brano “Fango in paradiso“, che segna un’importante “rinascita” per l’artista.La carriera dial Festival diLa sua carriera aè iniziata nel 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”, seguita dalla partecipazione nel 2021 insieme a Fedez e, l’anno successivo, come direttrice d’orchestra per Emma.