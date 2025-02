Iltempo.it - Francesca Michielin cade sulle scale dell'Ariston. Come sta

Con un pizzico di ironiasi mostra sui social con un tutore, raccontando di essere caduta. Citando il titolo del suo brano in gara a Sanremo 2016, scrive: «Non c'è nessun grado di separazione tra me e le: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'incidente non sembra aver intaccato l'entusiasmo'artista che, in gara quest'anno con il brano "Fango in paradiso", si mostra sorridente e abbracciata a un pupazzo mentre è in viaggio in un van.