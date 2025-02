Davidemaggio.it - Francesca Michielin cade dalle scale dell’Ariston

“Attenzione! Il pavimento è bagnato” cantain Fango in paradiso, il brano che presenterà martedì sera al Festival di Sanremo 2025. Un verso che, per certi versi, si è rivelato, suo malgrado, profetico. Nonostante l’accenno velato ad eventuali ‘scivolate’ improvvise, l’ex volto di X Factor si è portata avanti. In che modo? E’ caduta per prima, ma. Inconveniente, per fortuna senza gravi conseguenze, che influenzerà gioco forza la sua settimana sanremese.Non c’è nessun grado di separazione tra me e le: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partireha scrittosui social, dove ha allegato due suoi scatti nei quali si vede che ha indosso un tutore sulla gamba destra. Post nel quale ha citato il suo esordio sanremese, avvenuto nel 2016 con Nessun grado di separazione, brano che si è classificato al secondo posto e con il quale ha poi partecipato all’Eurovision Song Contest (data la rinuncia dei vincitori, gli Stadio, a presenziare).