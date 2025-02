Metropolitanmagazine.it - Francesca, Filippo, Fabrizia e Filippo, chi sono i figli di Cristiano De André: “Bugie, diffamazioni, violenza, troppe cose brutte tra di noi”

Dal rapporto con la prima moglie, Carmen De Cespedes,Deha avuto tre, nel 1986, cui ha dedicato Briciola di pane, e nel 1990 i gemelli. Dall’unione con Sabrina La Rosa, invece, nel 1999 è nata Alice. Tra idiDela più conosciuta è senza dubbio, che spesso vediamo ospite nei salotti televisivi e che in passato ha partecipato anche al Grande Fratello. Con il papà il rapporto non è mai stato buono, tanto che i due più volte hanno rotto per poi provare a riavvicinarsi ma tra loro lesembrano non andare affatto. ChidiDee il rapporto rottoDeparla a Verissimo del rapporto con il padre: “Ho deciso di eliminarlo dalla mia vita, perché è una persona che mi ha fatto solo male”.