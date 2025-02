Thesocialpost.it - Frana tremenda: almeno 30 dispersi, soccorsi in azione

Leggi su Thesocialpost.it

Unaha travolto il villaggio di Jinping, nella contea di Junlian, situata nella città di Yibin, nella provincia cinese del Sichuan. Secondo i media statali,30 persone risultano disperse, mentre dieci abitazioni sono state completamente distrutte.Le autorità locali hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso, con centinaia di operatori mobilitati per cercare i sopravvissuti tra le macerie. Due persone sono state estratte vive e portate in salvo.Sul luogo del disastro è stato istituito un centro di comando per coordinare le attività di ricerca e salvataggio, mentre le squadre di emergenza continuano a scavare tra i detriti nella speranza di trovare altri superstiti. Al momento, le cause dellanon sono state chiarite, ma la regione è soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico, spesso aggravati dalle intense piogge stagionali.