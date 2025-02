Anteprima24.it - FOTO/ Vandali in azione al megaparcheggio di via del Pomerio

Tempo di lettura: < 1 minutoaldi Benevento. Ignoti nel corso della nottata appena trascorsa si sono introdotti nei grandi spazi ricavati al di sotto di via dele di sono accaniti principalmente contro le cassette che proteggono gli estintori e varie suppellettili. Alcuni di questi sono stati asportati: sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha svolto i rilievi dei danni prodotti. Da segnalare come ormai da tempo lo spazio destinato a parcheggio è invaso anche da scritte.