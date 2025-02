Secoloditalia.it - Foti sulle chat rubate (e travisate) di FdI: “Il gigante dal balcone? Era una battuta su Di Maio”

Non era Benito Mussolini affacciato aldi piazza Venezia ma Luigi Diaffacciato aldi Palazzo Chigi “il” evocato dal ministro Tommasonelledi Fratelli d’Italia del 2018 e rese pubblica 7 anni dopo dal libro del giornalista del Fatto quotidiano Tommaso Salvini. Lo precisa lo stesso, spiegando di essersi comunque riferito alle dimensioni della capacità oratoria e non di quella politica dell’affacciato.foibe c’è un clima da memoria oscurata«Io – argomenta a Repubblica il ministro Fratelli d’Italia per le politiche Ue e il Pnrr- il nome di Mussolini non l’ho mai fatto. Era unarivolta a Di, che dalparlava di abolire la povertà. E mi riferivo all’ars oratoria, non all’arte di governo». «Ci tengo invece a condannare il ripugnante atto vandalico alla foiba di Basovizza, proprio quando ricorrono gli 80 anni dell’eccidio di Porzûs, dove i partigiani comunisti eliminarono 17 partigiani cattolici delle brigate Osoppo.