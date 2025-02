Iltempo.it - Foti disintegra la “pm” Schlein: "Non riesce a nascondere il naso da Pinocchio"

«Abbiamo assistito in Parlamento alle arringhe dei pubblici ministeri Elly, Giuseppe Conte e compagnia cantante, che hanno mal compreso la lectio magistralis di Carlo Nordio». Usa una pungente ironia il ministro per gli Affari Europei Tommasoin una intervista a Repubblica in cui ritorna sul caso della liberazione del libico, spiegando che «Nordio ha fatto presente che uno dei tre magistrati del collegio che ha chiesto l'arresto di Almasri ha evidenziato errori marchiani nella procedura. Ma ad alcuni non fa comodo tenerlo presente. Io a differenza die Conte non faccio il pm aggiunto. Ma rilevo che - ha sottolineato l'esponente di Fratelli d'Italia - da parte della Corte Penale Internazionale l'errore sul periodo in cui i reati sarebbero stati commessi da Almasri è più un orrore che un errore».