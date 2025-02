Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone batte Mondolfo: "Casa della comunità prima di noi"

Dal consiglio comunale monotematico sulla sanità tenutosi giovedì scorso a Fano con i vertici regionali politici e tecnici e il direttore di Ast Pesaro-Urbino Alberto Carelli è emersa una notizia che sta suscitando una certa preoccupazione tra la gente diquale si fanno interpreti Daniele Ceccarelli del Comitato cittadino per la salute pubblica e il capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi. "Nella seduta fanese si è parlato soprattutto di medicina ospedaliera – rimarca Ceccarelli -, ma quanto il discorso si è spostato sulla medicina territoriale non è stato affatto rincuorante per. Il direttore Carelli, a proposito delle Caseha detto che quella di, a cui sono stati destinati 700mila euro dai fondi Pnrr, verrà ‘consegnata’ entro il 31 marzo 2025, mentre quella di, che ha avuto 400mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, verrà ‘consegnata’ entro l’anno.