Fortnite Crew | tutte le skin uniche dell’esclusivo pass mensile

si rinnova costantemente con aggiornamenti e collaborazioni di ogni genere, ma esiste un club esclusivo che regala ogni mese ai suoi membri unaunica e inedita: ilPack. Un vero e proprioVIP che permette ai giocatori di utilizzare outfit introvabili, emote esclusive e accessori di ogni tipo da abbinare alla propria. Dalla sua introduzione, ilha sfornato alcune delle migliorimai viste nel gioco, un mix di personaggi originali e crossover davvero incredibili. Ecco una panoramica completa dilerilasciate finora, dal 2020 fino al 2025.ledelPack2020– Galaxia – Dicembre2021– Green Arrow – Gennaio– Vi – Febbraio– Llambro – Marzo– Alli – Aprile– Deimos – Maggio– Mecha Cuddle Master – Giugno– Loki Laufeyson – Luglio– Summer Skye – Agosto– The Burning Wolf – Settembre– Chaos Origins – Ottobre– Sierra – Novembre– Cube Assassin – Dicembre2022– Snow Stealth Slone – Gennaio– Aftermath – Febbraio– Tracey Trouble – Marzo– Sayara – Aprile– Southpaw – Maggio– Mecha Strike Commander – Giugno– Phaedra – Luglio– Wolverine Zero – Agosto– Loveless – Settembre– Red Claw – Ottobre– The Inkquisitor – Novembre– Joni the Red – Dicembre2023– Gildhart – Gennaio– Slyvie – Febbraio– Rift Knight Kieran – Marzo– Triarch Knox – Aprile– Dahlia – Maggio– Styx – Giugno– Breezabelle – Luglio– Princess Lexa – Agosto– Prince Orin – Agosto– Astea – Settembre– Shimmerdusk – Ottobre– Darkon Steel Hybrid – Novembre– Skull Scout – Dicembre2024– Silas Hesk – Gennaio– Lang Llane – Febbraio– Katt – Marzo– Ares – Aprile– Spirit Hunter Saeko – Maggio– Jing – Giugno– Persephone – Luglio– The Operator – Agosto– Dali – Settembre– Polus – Ottobre– Kyran Aryk – Novembre– Lady of Cranes – Dicembre2025– Durr Taisho – Gennaio– Haruka of the Masks – Febbraio