Ilgiorno.it - Forti e Liberi, futuro in sospeso. Il Comune attende i lavori ma la società (per ora) è ferma

Resta in bilico la situazione della. E questo nonostante le acque si siano parecchio mosse da due anni a questa parte per la ristrutturazione dell’impianto sportivo su viale Cesare Battisti. Il destino della sede della, ora, dipende anche da se stessa. All’appello stanno mancando gli interventi per la sostituzione di serramenti, infissi e vetrate, per una spesa di 256mila euro a carico della, che si sarebbero dovuti effettuare entro luglio e la cui scadenza è stata poi prorogata a fine anno. Ancora però nulla. Con il risultato che l’atto di transazione firmato dae amministrazione due anni fa, per ora è disatteso. Intanto la concessione per il 2025 è stata conta, ma se la situazione non verrà chiarita, anche legalmente, non si possono escludere scenari inediti, come la separazione della storica realtà sportiva dall’impianto con cui vive in simbiosi dal 1878.