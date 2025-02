Dayitalianews.com - Forte terremoto nel Mar dei Caraibi, revocata allerta tsunami: magnitudo 7.8

Leggi su Dayitalianews.com

L’epicentro deldi7.8 è stato registrato a mare tra le isole Cayman e l’HondurasUndi7.8 si è verificato nel Mar deialle 00,23 ora italiana (le 18,23 ora locale) con epicentro in mare tra le isole Cayman e l’Honduras a una profondità di 10 km, secondo quanto rilevato dallo United States Geological Survey. Lascossa ha generato un’con invito alle persone a spostarsi dalle aree costiere, poidalle autorità.Lo U.S. NationalWarning Center ha fatto sapere che non c’era alcun allarmeper la terraferma degli Stati Uniti, ma ha emesso un avviso diper Porto Rico e le Isole Vergini americane, che è stato poi annullato. Anche le autorità delle Isole Cayman e il governo dominicano hanno revocato l’L'articolonel Mar dei7.