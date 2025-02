Laspunta.it - Formia, due progetti per la blue economy

Il Comune diha ottenuto un altro importante finanziamento da parte della Regione Lazio. Un fondo che sarà destinato allo sviluppo e promozione di unain città, dove al centro c’è il mare e la sua potenzialità. Non a caso, la proposta progettuale ammessa a finanziamento riguarda il borgo marinaro di Mola. “Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio, che come Amministrazione Comunale abbiamo subito voluto cogliere, partecipando al bando. Possiamo dire che abbiamo portato a casa un altro importante risultato – ha chiarito il Sindaco di, Gianluca Taddeo –. Questo finanziamento non solo ci permetterà di valorizzare un’area importante della città, ma anche di intraprendere azioni concrete per proteggere il mare dall’inquinamento, con un impatto positivo sull’economia locale“.