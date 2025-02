Internews24.com - Formazioni ufficiali Lazio Inter Women: le scelte di Grassadonia e Piovani

Leggi su Internews24.com

di RedazioneLeda Gianlucae Gianpieroper la sfidaDopo il successo contro la Fiorentina, l’torna in campo per l’ultima giornata della Prima Fase della Serie A 2024/25. Le nerazzurre sfidano in trasferta la. Calcio d’inizio alle ore 12:30.La squadra di Gianpierooccupa in questo momento la seconda posizione con 37 punti, mentre le capitoline sono settime con 19 punti.Queste leda Gianlucae Gianpieroper la sfida:(3-5-2): 12 Karresmaa; 27 D’Auria, 7 Connolly, 2 Baltrip-Reyes; 13 Oliviero, 16 Castiello, 6 Eriksen, 20 Simonetti, 14 Zanoli; 18 Piemonte, 11 Le Bihan. A disposizione: 19 Scotti, 4 Mancuso, 5 Kajan, 8 Yang, 9 Martinovic, 10 Benoit, 25 Goldoni, 31 Pizzi, 32 Scaramuzzi, 77 Cafferata, 99 Visentin.