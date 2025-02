Formazione confermata mentre Howe apporta nove modifiche

Leggi su Justcalcio.com

Il Newcastle spera di mantenere la speranza di una doppia coppa domestica questa sera quando visitano i leader della League One Birmingham nel quarto round della Coppa d'Inghilterra.I Magpies hanno battuto l'Arsenal 2-0 mercoledì sera per ottenere una vittoria aggregata per 4-0 e un posto nella finale della Coppa EFL contro il Liverpool.Non troveranno le cose facili da St. Andrew, anche se con la squadra di Chris Davies che va bene dopo alcuni pesanti investimenti nella squadra di gioco dei proprietari americani del club.Birmingham è imbattuto in tutte le competizioni dal 23mbre e si siedono in chiaro quattro punti, con due partite in mano, nel terzo livello inglese.Birmingham Team NewsDavies hato cinqueal lato che hanno vinto 1-0 a Stevenage nel Trophy EFL a metà settimana.