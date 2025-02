Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli Folk Club, arriva il Duo Baguette

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ad aprire i concerti di febbraio delè oggi alle 17 il Duo, con un programma rinnovato, dedicato al ballo popolare. Il palco, stavolta, sarà quello del Circolo Polare Artico, in via Prati 1572 a San Pietro ai Prati. Il duo meldolese è formato da Andrea Branchetti all’organetto diatonico e da Nicole Fabbri a fisarmonica, glockenspiel e voce. Un concerto dedicato alle musiche da ballo e al baleuropeo contemporaneo. Duosono organetto e fisarmonica, due strumenti popolari che, partendo dalla tradizione, escono allo scoperto per reinventarla e incontrare nuovi linguaggi musicali. Il suo è parte del collettivo ‘Contrada Lamierone’, associazione culturale e omonimo gruppo musicale fondato nel 2010 con all’attivo un disco e concerti in rassegne in Italia e all’estero.