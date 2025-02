Palermotoday.it - Foibe, il figlio di un esule istriano e la storia della sua famiglia: "In quel tragico evento ci fu spazio per la misericordia"

"Quando si avvicina il 10 febbraio, giorno del ricordotragedia delle, dei tanti morti e dei tanti istriani che sono dovuti scappare per non essere uccisi (tra cui mia nonna, mio padre e mia zia), mi assale la tristezza. Considero questo giorno come una tappa di memoria che dà dignità.