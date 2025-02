Cityrumors.it - Foibe, Conte e Schlein voltano le spalle: per il Pd diventa una ‘ricorrenza’

Una giornata per commemorare e ricordate migliaia di vittime italiane ridotta dal Pd a una ricorrenza:lealleLa parolain Italia ancora mette i brividi. Ma non per i motivi che speriamo. L’equivalenzauguale fascisti, smentita anni fa anche grazie alla battaglia condotta nel 1998 dal duo compost da Gaetano Violante e Gianfranco Fini, era l’unico appiglio di una sinistra che non si è mai aperta alla memoria di una strage.le: per il Pduna(Ansa Foto) – Cityrumors.itTra i seimila e i settemila italiani uccisi, gli oltre trecentomila profughi istriani, dalmati e fiumani costretti a fuggire, quando i territori sono passati in mano alla Jugoslavia del dittatore Maresciallo Tito. Tutto questo nascosto in fragoroso e doloroso silenzio, in una classificazione della morte.