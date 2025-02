Romadailynews.it - Fiumicino: controlli in aeroporto, denunciate 4 persone e sanzionati 3 autisti Ncc

E’ di 4e treNccil bilancio deidei carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale Leonardo Da Vinci di. Isi sono concentrati presso le uscite dei Terminal e all’interno dello scalo, presso le attivita’ commerciali.In particolare, due uomini sono stati denunciati per furto, poiche’ accusati di avere asportato all’interno di un esercizio commerciale duty free, situato al Terminal 1 partenze dell’aeroscalo, prodotti di profumeria e alimentari dell’importo complessivo pari a 1643 Euro circa. Gli stessi sono stati bloccati dall’addetto alla vigilanza che ha richiesto l’intervento dei militari. La refurtiva e’ stata restituita al proprietario. Altre due, invece, sono statipoiche’ sorpresi in flagranza in possesso di alcuni prodotti di tabaccheria e di profumeria del valore complessivo di 1071 euro.