Sbircialanotizia.it - Fisco, Casasco (Fi): ”Priorità ridurre Irpef, nostra proposta seria e sostenibile”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Per questo siamo pienamente in linea con il viceministro Maurizio Leo, convinti che la riduzione della pressione fiscale sia la chiave per rilanciare i consumi e la crescita economica del Paese", conclude"Forza Italia continua a battersi per il ceto medio, troppo a lungo abbandonato e dimenticato. Per questo riteniamo fondamentale e prioritario.L'articolo(Fi): ”” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.