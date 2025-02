Lanazione.it - Firenze, va in scena ‘Le mille e una Bruna’ di Alessandro Riccio

, 8 febbraio 2025 – Dal 13 al 16 febbraio al Teatro di Rifredi va in‘Lee unadi e cone Alberto Becucci. Lo spettacolo è programmato per giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, e domenica alle ore 16:30. I costumi sono curati da Daniela Ortolani, con la regia die Alberto Becucci, per una produzione Tedavì ’98. La commedia: non solo risate Una commedia lirica e sboccata, amara e leggera, che rappresenta un viaggio nella turbinosa vita di una donna capace di incarnare lo spirito popolare, tra barzellette e versi immortali., affiancato dal musicista Alberto Becucci, veste i panni della vecchia e burbera Bruna nella seconda parte della trilogia: Lee una Bruna. Il Teatro di Rifredi ospiterà quindi ancora una volta Bruna e Franchino: l'anziana cantante dal passato turbolento e il suo riservato pianista.