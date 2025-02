Lanazione.it - Firenze, Paolo Ruffini in scena a teatro con Il Babysitter

, 9 febbraio 2025 - Dopo il successo riscosso a dicembre, doppia replica per lo show ditratto dall’omonimo podcast Il, inil 15 febbraio alle ore 16,45 e 20,45 alVerdi di. Lo spettacolo per famiglie, ricco di comicità e improvvisazione, racconta la realtà contemporanea vista dalla particolarissima prospettiva dei bambini. A grande richiesta, dopo il sold out registrato al Verdi lo scorso 26 dicembre, sono state aggiunte al programma della stagione due straordinarie repliche di Il Baby Sitter.torna acon il podcast che ha riscontrato un’enorme successo sui social, con oltre dieci milioni di visualizzazioni. L’idea alla base è quella di raccontare, attraverso una sorta di podcast-vérité, la realtà contemporanea e tutte le sue implicazioni culturali, ma da una particolarissima prospettiva: quella dei bambini.