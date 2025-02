Lanazione.it - Firenze e Bologna, insieme si può. Una riunione fra le due giunte: “Siamo pari a Roma e Milano”

, 9 febbraio 2025 – Gemelle diverse ma in fondo simili, nonostante qualche ’diffidenza’ in campo sportivo.si specchiano in tanti dettagli. Simili nel carattere muscolare e orgoglioso dei rispettivi abitanti, nella vocazione all’accoglienza e nell’inclinazione a rimboccarsi le mani, nelle posizioni politiche. Similissime perfino nella popolazione (362mila i fiorentini, appena 28mila in più i bolognesi). Ma soprattutto accomunate da un dettaglio non da poco, sono le uniche città metropolitante in Italia con i territori confinanti. Ecco dunque l’idea politica partorita in simbiosi all’ombra del Cupolone e sotto la Torre degli Asinelli: una strategia comune che spazi dallo sviluppo delle rispettive economie all’emergenza casa, dalle sfide del turismo fino all’organizzazione di grandi eventi (ricordate il sogno delle Olimpiadi 2036?).