Fioretto / Torino si tinge d’azzurro, Tommaso Marini da impazzire

Lo squadrone allenato dal Ct jesino Stefano Cerioni conquista l'oro sia nelfemminile con Martina Favaretto che in quello maschile con. Grande entusiasmo al club scherma JesiJESI, 9 febbraio 2025 – Italia piglia tutto al Gran Prix dinella gare individuali dimaschile e femminile.e Martina Favaretto vincono l'oro e l'Italia delesulta come l'entusiasmo è a mille al club scherma di Jesi.in finale ha battuto Choupenitch (Cze) per 15-6 con l'ultimo assalto dove praticamente non ha lasciato nulla all'avversario mettendolo all'angolo in meno di tre minuti.Anche la Favaretto è stata eccezionale vincendo in rimonta contro la canadese Harvey per 15-12. Nel femminile terzo posto anche per Arianna Errico e Anna Cristino.