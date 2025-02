Sololaroma.it - Fiorentina-Roma Femminile, formazioni ufficiali: Corelli out, c’è Glionna

Tutto pronto per la sfida tra, partita che andrà in scena a partire dalle ore 15:00 del 9 febbraio. La squadra di Spugna, dopo la vittoria sulla Sampdoria si prepara ad affrontare una della squadre più insidiose. In questo ultimo match della prima fase del campionatosi tireranno le somme dell’inizio di stagione delle giallorosse.(3-4-2-1): Fiskerstrand; Filangeri, Ballisager; Erzen, Severini, Snerle, Catena; Boquete; Longo, Bonfantini. Allenatore de la Fuente(4-3-3): Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Troelsgaard, Greggi;, Viens, Haavi. Allenatore: SpugnaL'articoloout, c’èproviene da Solola