Fiorentina-Roma Femminile 0-0, termina la regular season: la situazione in classifica

Lanon riesce a ottenere la vittoria nello scontro contro lae torna dallo Stadio Curva Fiesole con un solo punto. Il match0-0, un risultato che complica ulteriormente il cammino delle ragazze di Alessandro Spugna, soprattutto alla luce del netto 6-0 rifilato dalla Juventus al Milan, che porta le bianconere a +10 in.La partitaSpugna opta per un 4-3-3 con Kresche in porta; Thøgersen, Linari, Minami e Di Guglielmo in difesa; Giugliano, Troelsgaard e Greggi a centrocampo; tridente d’attacco formato da Glionna, Viens e Haavi.Le giallorosse cercano il vantaggio già nella prima frazione: al 16? Glionna ci prova senza fortuna, seguita dai tentativi di Greggi (33?) e Troelsgaard (37?), entrambi fuori misura.Nella ripresa, lasfiora il gol al 55? con Snerle, il cui tiro finisce a lato.