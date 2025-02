Sololaroma.it - Fiorentina-Roma Femminile 0-0, Spugna: “Stagione complicata”

La regular season dellasi è conclusa con il pareggio esterno a reti bianche contro la. Adesso, le giallorosse saranno protagoniste nella poule scudetto, dove ripartiranno dal terzo posto in classifica, a -10 dalla Juventus capolista.: “Abbiamo ancora la Coppa Italia”Al termine della partita, mister Alessandroha parlato ai canali ufficiali del club: “Nel primo tempo laè stata aggressiva e abbiamo avuto delle difficoltà a leggere e a superare questo tipo di aggressività. Eravamo un po’ compassate nel muover palla, eravamo un po’ lente, tornavamo tanto indietro. Abbiamo rischiato poche volte l’ultimo passaggio per creare una situazione favorevole o per determinare una superiorità numerica. Abbiamo creato poco. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi, ma non siamo riusciti a concretizzare“.